У Кременчуці після атаки виявляють касетні елементи, схожі на іграшки чи кулі

21 червня після нічної масованої атаки у Кременчуці та районі виявляють касетні елементи від боєприпасів.

Після вибухів у Кременчуці виявляють касетні елементи

Про виявлення касетних елементів від боєприпасів після атаки на Кременчук сьогодні вночі, 21 червня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Полтавській області.

Такі засоби ураження, наголошують поліцейські, становлять смертельну небезпеку для життя і здоров’я людини.

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Касетні елементи мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 см.

– Нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо небезпечними для дітей, – зауважують у ГУ Нацполіції області.

Водночас там додають, виявлені підозрілі предмети заборонено:

чіпати;

переміщувати або переносити;

наближатися до них чи дозволяти це робити іншим.

У разі виявлення слід негайно зателефонувати до поліції за номером 102 або до Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Батьки та опікуни, продовжують у поліції, мають пояснити дітям, що торкатися незнайомих предметів небезпечно для життя, а також подбати, щоб неповнолітні знали, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що 21 червня Кременчук та район зазнали масованої ракетно-дронової атаки.

Більшість засобів ураження було знищено. Попри це, зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на об’єктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.

Одна людина дістала травми середньої важкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 214-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Нацполіція

Фото : Нацполіція

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