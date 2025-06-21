Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Мобілізація заброньованих: чи законно та як оскаржувати такі дії ТЦК в Україні
Рада ухвалила новий закон, що спрощує оцінку придатності до служби в армії
Тетяна Забожко, випускова редакторка
3 хв.

У Кременчуці після атаки виявляють касетні елементи, схожі на іграшки чи кулі

Касетні боєприпаси у Кременчуці
Касетні елементи від боєприпасів, які виявляють після атаки у Кременчуці 21 червня 2025 року. Фото: ГУ Нацполіції в Полтавській області
Касетні боєприпаси у Кременчуці
Касетні елементи від боєприпасів, які виявляють після атаки у Кременчуці 21 червня 2025 року. Фото: ГУ Нацполіції в Полтавській області
Касетні боєприпаси у Кременчуці
Касетні боєприпаси у Кременчуці

21 червня після нічної масованої атаки у Кременчуці та районі виявляють касетні елементи від боєприпасів.

Після вибухів у Кременчуці виявляють касетні елементи

Про виявлення касетних елементів від боєприпасів після атаки на Кременчук сьогодні вночі, 21 червня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Полтавській області.

Такі засоби ураження, наголошують поліцейські, становлять смертельну небезпеку для життя і здоров’я людини.

Зараз дивляться

Касетні елементи мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 см.

Нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо небезпечними для дітей, – зауважують у ГУ Нацполіції області.

Водночас там додають, виявлені підозрілі предмети заборонено:

  • чіпати;
  • переміщувати або переносити;
  • наближатися до них чи дозволяти це робити іншим.

У разі виявлення слід негайно зателефонувати до поліції за номером 102 або до Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Батьки та опікуни, продовжують у поліції, мають пояснити дітям, що торкатися незнайомих предметів небезпечно для життя, а також подбати, щоб неповнолітні знали, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що 21 червня Кременчук та район зазнали масованої ракетно-дронової атаки.

Більшість засобів ураження було знищено. Попри це, зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на об’єктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.

Одна людина дістала травми середньої важкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 214-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
РФ атакувала Україну 272 дронами та 8 ракетами: скільки цілей знешкоджено
ракетний удар. робота ппо

Джерело: Нацполіція
Фото: Нацполіція

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВибухКременчукПолтавська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь