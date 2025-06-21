Взрывы в Кременчуге: есть прямые попадания на объектах энергетической инфраструктуры
Ночные взрывы в Кременчуге сегодня, 21 июня, завершились прямыми попаданиями по объектах энергетической инфраструктуры.
Один человек пострадал.
Взрывы в Кременчуге сегодня, 21 июня: что известно
Взрывы в Кременчуге сегодня, 21 июня, начали раздаваться, как только к городу в Полтавской области долетели запущенные врагом воздушные цели.
Так, в половине второго ночи защитники неба фиксировали несколько групп ударных дронов в направлении Кременчуга.
Далее Воздушные силы ВСУ неоднократно сообщали, что к городу направляются ракеты.
После того, как отгремели взрывы в Кременчуге сегодня ночью, и. о. главы областной военной администрации Владимир Когут отметил, что враг в очередной раз совершил массированную комбинированную атаку на Полтавщину.
Большинство средств поражения, отмечает и. о. главы ОВА, было сбито силами и средствами противовоздушной обороны.
В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры, а также на открытых территориях.
Сейчас подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям работают над ликвидацией последствий.
Один человек в результате взрывов в Кременчуге и районе получил травмы средней тяжести.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 214-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Владимир Когут
Фото: Силы обороны Юга Украины