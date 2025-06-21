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Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Взрывы в Кременчуге: есть прямые попадания на объектах энергетической инфраструктуры

Обстріл дронами та ракетами

Ночные взрывы в Кременчуге сегодня, 21 июня, завершились прямыми попаданиями по объектах энергетической инфраструктуры.

Один человек пострадал.

Взрывы в Кременчуге сегодня, 21 июня: что известно

Взрывы в Кременчуге сегодня, 21 июня, начали раздаваться, как только к городу в Полтавской области долетели запущенные врагом воздушные цели.

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Так, в половине второго ночи защитники неба фиксировали несколько групп ударных дронов в направлении Кременчуга.

Далее Воздушные силы ВСУ неоднократно сообщали, что к городу направляются ракеты.

После того, как отгремели взрывы в Кременчуге сегодня ночью, и. о. главы областной военной администрации Владимир Когут отметил, что враг в очередной раз совершил массированную комбинированную атаку на Полтавщину.

Большинство средств поражения, отмечает и. о. главы ОВА, было сбито силами и средствами противовоздушной обороны.

В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры, а также на открытых территориях.

Сейчас подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям работают над ликвидацией последствий.

Один человек в результате взрывов в Кременчуге и районе получил травмы средней тяжести.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 214-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Владимир Когут

Фото: Силы обороны Юга Украины

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Война в УкраинеВзрывКременчугПолтавская область
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