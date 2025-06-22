Назарій Гусаков залишив Україну: Зеленський озвучив деталі скандалу зі збором коштів

Львів’янин зі СМА Назарій Гусаков, якого підозрюють у шахрайстві з коштами на лікування, залишив Україну понад тиждень тому.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, додавши, що нині місце перебування чоловіка невідоме.

Назарій Гусаков залишив Україну 13 червня

Глава держави описав ситуацію зі зборами на користь Назарія Гусакова та можливих випадків шахрайства, як скандальну і вкрай неприємну. Ця ситуація була однією з тем доповіді президенту від глави МЗС Ігоря Клименка.

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– За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцеперебування та інші суттєві обставини, – написав він.

Зеленський зазначив, що тривають перевірки всієї інформації щодо зборів на користь Гусакова та можливих випадків шахрайства, яка є в публічному доступі.

Після такого інциденту президент переконаний, що зараз дуже важливо відновити справедливість, уникнувши будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких.

– На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь, – додав Зеленський.

Крім того Клименко доповів президенту про дії підрозділів Нацгвардії на фронті та конкретно застосування дронів у боях на передовій, а також про протидію злочинним угрупованням, пов’язаним із мафіозними осередками РФ і так званими “ворами в законі”.

Назарій Гусаков: що відомо про скандал

На початку тижня в соцмережах почали з’являтися повідомлення, що Назарій Гусаков не надає звітності щодо використання коштів, зібраних на лікування, зокрема на препарати для профілактики СМА.

У відповідь він опублікував у своєму Telegram-каналі допис: Якщо все вийде, то на Еврісді, принаймні цього року, збирати більше не доведеться. Залишаться лише реабілітаційні процедури та препарати.

Згодом у коментарі ЗМІ Гусаков спростував усі звинувачення у шахрайстві.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що з червня 2024 року Назарій Гусаков безоплатно отримує препарат Еврісді – як перший дорослий львів’янин у межах меморандуму міськради з компанією Рош Україна. Йдеться про три флакони щомісяця згідно з медичними рекомендаціями.

Збір коштів на лікування Гусакова активно підтримували медійно, зокрема громадські діячі та лідери думок. Після резонансу навколо можливого шахрайства деякі з них звернулися до нього з вимогою пояснень – чоловік обіцяв надати звіт від бухгалтера.

Згодом Назарій Гусаков визнав, що повинен був вести облік витрат і збирати чеки, але не мав відповідного досвіду.

За його словами, на щомісячні витрати на лікування та супутні потреби йому треба було 250-300 тис. грн. Хоча місто надає безкоштовно 20 флаконів препарату, цього недостатньо. Гусаков також зазначив, що більшість витрат здійснював без офіційних документів, адже не очікував, що доведеться звітувати.

Фото: Офіс президента, Назарій Гусаков

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