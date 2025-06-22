Росіяни вдарили ракетами по Очакову: троє поранених, серед них – діти
Унаслідок ракетного удару росіян по Очакову дістали поранення троє людей, серед них – двоє дітей. Зруйновані будинки, горить сухостій.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Обстріл Очакова: троє людей поранені
– Станом на зараз, госпіталізовано 7-річного хлопчика, 12-річну дівчину та 46-річну жінку. Їм надається медична допомога, – зазначив Кім.
В ДСНС уточнили, що усі постраждалі – у стані середньої тяжкості.
За попередньою інформацією, в Очакові зруйновано шість житлових будинків. Горить сухостій.
Нагадаємо, 4 червня окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. Було пошкоджено чотири приватних будинки, поранена жінка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 215-ту добу.
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