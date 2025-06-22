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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Росіяни вдарили ракетами по Очакову: троє поранених, серед них – діти

Очаків, обстріл 22 червня
Фото: ДСНС

Унаслідок ракетного удару росіян по Очакову дістали поранення троє людей, серед них – двоє дітей. Зруйновані будинки, горить сухостій.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Обстріл Очакова: троє людей поранені

 – Станом на зараз, госпіталізовано 7-річного хлопчика, 12-річну дівчину та 46-річну жінку. Їм надається медична допомога, – зазначив Кім.

В ДСНС уточнили, що усі постраждалі – у стані середньої тяжкості.

Зараз дивляться

За попередньою інформацією, в Очакові зруйновано шість житлових будинків. Горить сухостій.

Нагадаємо, 4 червня окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. Було пошкоджено чотири приватних будинки, поранена жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 215-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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