ДБР викрило військового, який планував втечу для осіб із СЗЧ через Дністер

Працівники ДБР за підтримки прикордонників затримали військовослужбовця, який намагався організувати незаконне переправлення до Молдови військових, що самовільно покинули частини.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Військовий намагався організувати канал для втечі

У квітні 2025 року фігурант сам вирішив втекти за кордон і звернувся до прикордонника з пропозицією допомогти перетнути Дністер на гумовому човні, передавши дані про графік чергувань. За сприяння пропонував $2,5 тис.

Зараз дивляться

У разі вдалої втечі військовослужбовець обіцяв ще інших “клієнтів” привести. Йдеться про військових зі статусом СЗЧ.

Проте прикордонник повідомив про незаконну пропозицію правоохоронцям. 18 червня 2025 року фігуранта затримали під час передання грошей.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України – надання неправомірної вигоди службовій особі, яка обіймає відповідальне становище.

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 302 тис. грн. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Джерело : ДБР

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.