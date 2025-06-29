Обстріл Лимана: окупанти поцілили в будинок, постраждала родина з дитиною

У неділю, 29 червня, близько 7:15, російські війська обстріляли житловий 5-поверховий будинок у прифронтовому місті Лиман. Внаслідок атаки постраждала одна родина.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Обстріл Лимана: окупанти вдарили по багатоповерхівці

Внаслідок влучання в житловий будинок тілесні ушкодження дістала родина: 51-річні чоловік із дружиною та їх 12-річний син.

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– У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкове поранення, забої та отруєння чадним газом. Їм надано медичну допомогу, – йдеться у повідомлені.

Від обстрілу пошкоджено фасад будинку, вікна та балкони. Тип зброї, якою стріляли росіяни, наразі встановлюють.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори роблять усе необхідне, щоб задокументувати атаку окупантів на мирних жителів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 222-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

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