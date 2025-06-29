Обстріл Лимана: окупанти поцілили в будинок, постраждала родина з дитиною
У неділю, 29 червня, близько 7:15, російські війська обстріляли житловий 5-поверховий будинок у прифронтовому місті Лиман. Внаслідок атаки постраждала одна родина.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Обстріл Лимана: окупанти вдарили по багатоповерхівці
Внаслідок влучання в житловий будинок тілесні ушкодження дістала родина: 51-річні чоловік із дружиною та їх 12-річний син.
– У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкове поранення, забої та отруєння чадним газом. Їм надано медичну допомогу, – йдеться у повідомлені.
Від обстрілу пошкоджено фасад будинку, вікна та балкони. Тип зброї, якою стріляли росіяни, наразі встановлюють.
За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурори роблять усе необхідне, щоб задокументувати атаку окупантів на мирних жителів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 222-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Донецька обласна прокуратура
Фото: Донецька обласна прокуратура