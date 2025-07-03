Третя атака за день: на Одесу летіла балістика

Ввечері 3 липня в Одесі знову пролунали вибухи – РФ вдруге за день атакувала місто балістикою з території тимчасово окупованого Криму.

Атака Одеси сьогодні, 3 липня: що відомо

Мер міста Геннадій Труханов близько 17:25 повідомив про вибух внаслідок атаки балістикою.

Станом на 17:40 в Одеській області оголошено відбій повітряної тривоги.

Зараз дивляться

Про наслідки атаки наразі немає жодних подробиць.

Це вже третя серія вибухів в Одесі за останню добу – близько 13.00 через удар балістичною ракетою Іскандером загинули двоє людей загинули, ще шістьох поранено.

Російська ракета влучила в один з причалів Одеського морського порту, де саме відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі.

Загинули докер-механізатор та водій вантажівки.

Серед поранених – працівники одного з портових операторів, водій, та двоє громадяни Сирії (члени екіпажу цивільного судна).

У порту пошкоджено крани, техніка та склади.

Вночі вибухи в Одесі лунали через атаку дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 226-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.