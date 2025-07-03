Третья атака за день: на Одессу летела баллистика

Вечером 3 июля в Одессе снова прогремели взрывы — РФ второй раз за день атаковала город баллистикой с территории временно оккупированного Крыма.

Атака Одессы сегодня, 3 июля: что известно

Мэр города Геннадий Труханов около 17:25 сообщил о взрыве в результате атаки баллистикой.

По состоянию на 17:40 в Одесской области объявлен отбой воздушной тревоги.

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О последствиях атаки на данный момент нет никаких подробностей.

Это уже третья серия взрывов в Одессе за последние сутки — около 13.00 из-за удара баллистической ракетой Искандер погибли два человека погибли, еще шесть ранены.

Российская ракета попала в один из причалов Одесского морского порта, где как раз происходила выгрузка металла с иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.

Погибли докер-механизатор и водитель грузовика.

Среди раненых — работники одного из портовых операторов, водитель, и двое граждан Сирии (члены экипажа гражданского судна).

В порту повреждены краны, техника и склады.

Ночью взрывы в Одессе раздавались из-за атаки дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 226-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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