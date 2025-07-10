Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Вибухи у Чернівцях: місто атакують ударні БпЛА
У Чернівцях вдень 10 липня пролунали вибухи.
Вибухи у Чернівцях 10 липня: що відомо
Просто зараз російські дрони атакують Захід України, зокрема у Чернівцях лунають вибухи, повідомляють монітори.
Варто зауважити, що за останню годину це другі вибухи у місті.
Зараз дивляться
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА у Чернівцях.
Нагадаємо, що у Чернівцях вночі 10 липня вже лунали вибухи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 233-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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