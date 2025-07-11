ДТП в Києві: маршрутка врізалася у вантажівку

Сьогодні, 11 липня, у Києві сталася ДТП за участю маршрутного автобуса. Правоохоронці повідомляють про щонайменше дев’ятеро постраждалих.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

ДТП у Києві 11 липня: що відомо

ДТП сталася сьогодні близько 17:00 на проспекті Леоніда Каденюка у Дніпровському районі столиці.

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Попередньо встановлено, що водій громадського транспорту не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення із припаркованою у крайній правій полосі вантажівкою.

Внаслідок ДТП щонайменше дев’ять пасажирів маршрутного таксі отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.

Серед постраждалих одна неповнолітня дівчина.

Усіх травмованих доправили до медичних закладів для надання необхідної допомоги. Стан постраждалих наразі з’ясовується.

На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного головного управління поліції, патрульні поліцейські та лікарі.

Поліція з’ясовує точні причини ДТП, швидкість руху маршрутки на момент зіткнення та дотримання водієм правил дорожнього руху.

За результатами розслідування буде прийнято рішення про відкриття кримінального провадження.

Рух транспорту на проспекті Леоніда Каденюка може бути ускладнений через проведення слідчих дій та евакуацію пошкоджених транспортних засобів.

Враховуйте це при плануванні маршруту.

Фото: Поліція Києва

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