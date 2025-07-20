Вибухи у Павлограді: місто під ударом балістики

У місті Павлоград на Дніпропетровщині повідомляють про вибухи у неділю, 20 липня. Попередньо, причиною стали пуски балістики.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.

Вибухи у Павлограді 20 липня

Нині офіційної інформації щодо наслідків вибухів у Павлограді у Дніпропетровській області немає.

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За попередніми даними, російська армія вдарила ракетою Іскандер-М, а пуск був із Таганрога.

Павлоград на карті

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 243-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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