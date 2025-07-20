Потребує перевіркиМарія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Вибухи у Павлограді: місто під ударом балістики
У місті Павлоград на Дніпропетровщині повідомляють про вибухи у неділю, 20 липня. Попередньо, причиною стали пуски балістики.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.
Вибухи у Павлограді 20 липня
Нині офіційної інформації щодо наслідків вибухів у Павлограді у Дніпропетровській області немає.
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За попередніми даними, російська армія вдарила ракетою Іскандер-М, а пуск був із Таганрога.
Павлоград на карті
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 243-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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