Вибухи у Василівському районі на Запоріжжі: поранено чоловіка

Вибухи у Василівському районі пролунали під час обстрілу Запорізької області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Василівському районі 22 липня: що відомо

Унаслідок вибухів у Василівському районі один чоловік дістав поранення. У якому стані постраждалий, наразі невідомо.

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За словами Федорова, впродовж доби окупанти завдали 522 удари по 14 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Плавнях, Приморському та Малинівці.

373 БпЛА різної модифікації, переважно FPV-дрони, атакували Запоріжжя, Кушугум, Степногірськ, Приморське, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

2 обстріли із РСЗВ накрили Малинівку.

142 артилерійських удари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 29 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів та об’єктів інфраструктури по всій області.

Фото: Іван Федоров

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