Події ночі 22 липня: вибухи в Одесі та Сумах, “бавовна” на аеродромі Міллерово

Вночі 22 липня армія РФ обстрілювала міста України. Найбільше дісталося Одесі, де через атаку дронів спалашнули пожежі, та Сумам, на які ворог скинув авіабомби.

Не спали сьогодні і в Росії, де невідомі дрони нібито ударили по військокому аеродрому Міллерово в Ростовській області.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 22 липня – у добірці Фактів ICTV.

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Вибухи в Одесі

Вночі російські дрони атакували Одесу – пошкоджено цивільну інфраструктуру в одному з районів міста.

Внаслідок атаки сталася пожежа в адміністративнів будівлі, згоріли автомобілі на парковці, у житлових багатоповерхових будинках вибиті вікна, пошкоджено магазин.

Попередньою, постраждала одна людина.

Вибухи в Сумах

Наприкінці минулої доби російська авіація скинула КАБи на один із житлових районів Сум.

Пошкоджено п’ять багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автівок.

До лікарні госпіталізували двох жителів одного з найбільш пошкоджених будинків –

60-річну жінку та 38-річного чоловіка.

Також пПісля удару ворога багато людей перебувають у шоковому стані: за допомогою до медиків звернулися 12 осіб.

Атака на військовий аеродром Міллерово

Губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар вранці 22 червня повідомив про нібито відбиття атаки БпЛА в Ростові-на-Дону, Міллерово, Донецьку та Азовському районі.

За його словами, на місце падіння уламків виїхали відповідні служби для уточнення наслідків.

Водночас у російських ЗМІ пишуть саме про атаку дронів на військовий аеродром Міллерово, публікуючи кадри пожежі на місці влучання.

Цей аеродром слугує базою російської авіації, що виконує завдання з підтримки піхоти РФ, яка діє на сході та півдні України.

Норвегія готова профінансувати Patriot для України

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом в Берліні підтвердив наміри його країни профінансувати купівлю системи протиповітряної оборони Patriot для України.

Проте, за його словами, спочатку необхідні гарантії, що їх замінять на інші зенітні ракетні комплекси, тому остаточна угода ще не укладена.

Він також закликав США пояснити, як триває процес постачання Patriot на територію України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 245-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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