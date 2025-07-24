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Горить Привоз: кадри ліквідації пожежі на ринку в Одесі

Пожежа на ринку Привоз в Одесі 24 липня 2025 року. Фото: ДСНС України
Пожежа на ринку Привоз в Одесі 24 липня 2025 року. Фото: ДСНС України
Пожежа на ринку Привоз в Одесі 24 липня 2025 року. Фото: ДСНС України
Пожежа на ринку Привоз в Одесі 24 липня 2025 року. Фото: ДСНС України
Пожежа на ринку Привоз в Одесі 24 липня 2025 року. Фото: ДСНС України
Пожежа на ринку Привоз в Одесі 24 липня 2025 року. Фото: ДСНС України

Кадри ліквідації масштабної пожежі на ринку Привоз в Одесі сьогодні, 24 липня, показали в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Пожежа на ринку Привоз в Одесі 24 липня: що відомо

Пожежа на ринку Привоз в Одесі спалахнула внаслідок масованої російської атаки на місто.

Через ворожі удари, крім ринку Привоз, постраждали також пам’ятки архітектури в історичному центрі, що перебуває під охороною ЮНЕСКО.

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Спеціальні служби працюють на місці події, намагаючись мінімізувати збитки від пожежі на Привозі в Одесі.

Інформація про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що вибухи в Одесі пролунали близько 1:30 24 липня, коли ворог масово атакував обласний центр ударними БпЛА.

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Фото: ДСНС

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