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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Атака БпЛА на Сумщині: загинув 12-річний хлопчик, постраждав ще один підліток

Обстріл Свеської громади на Сумщині сьогодні: що відомо про атаку РФ 2 серпня 2025
Фото: ДСНС

У Сумській області внаслідок удару російського безпілотника по Свеській громаді загинув 12-річний хлопчик і постраждав ще один 13-річний підліток.

Атака БпЛА на Сумщині 2 серпня 2025

Як повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, близько 14:30 ворог атакував Свеську громаду.

Через удар російського дрона постраждали двоє дітей, які перебували поруч з місцем влучання.

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Стало відомо, що 12-річний хлопчик загинув до приїзду медичних працівників.

– Невимовний біль. Щирі співчуття родині. Жодні слова не зменшать цієї втрати, – зазначив Григоров.

Внаслідок атаки дрона постраждав 13-річний підліток, якого госпіталізували з уламковими пораненнями. Зараз лікарі борються за його здоров’я.

За інформацією прокуратури Сумщини, розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Наразі триває досудове розслідування.

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