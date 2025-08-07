Укр Рус
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи у Харкові: у Салтівському районі спалахнула пожежа на підприємстві

Нічна атака на Харків 12 червня
Фото: ДСНС

Потужні вибухи у Харкові прогриміли у ніч на п’ятницю, 8 серпня, коли російські безпілотники атакували місто.

Вибухи у Харкові вночі 8 серпня – які наслідки

Інформацію про те, що у Харкові вночі 8 серпня пролунали потужні вибухи, підтвердив міський глава Ігор Терехов.

За його словами, Харків зазнав атаки ворожим дроном Shahed.

Унаслідок атаки в Салтівському районі Харкова спалахнула пожежа на цивільному підприємстві, зазначив Терехов.

Харків на карті

Харків на карті. Фото: Google Maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 262-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Доповнюється…

