Вибухи у Харкові: у Салтівському районі спалахнула пожежа на підприємстві

Потужні вибухи у Харкові прогриміли у ніч на п’ятницю, 8 серпня, коли російські безпілотники атакували місто.

Вибухи у Харкові вночі 8 серпня – які наслідки

Інформацію про те, що у Харкові вночі 8 серпня пролунали потужні вибухи, підтвердив міський глава Ігор Терехов.

За його словами, Харків зазнав атаки ворожим дроном Shahed.

Унаслідок атаки в Салтівському районі Харкова спалахнула пожежа на цивільному підприємстві, зазначив Терехов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 262-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

