Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.
Вибухи у Харкові: у Салтівському районі спалахнула пожежа на підприємстві
Потужні вибухи у Харкові прогриміли у ніч на п’ятницю, 8 серпня, коли російські безпілотники атакували місто.
Вибухи у Харкові вночі 8 серпня – які наслідки
Інформацію про те, що у Харкові вночі 8 серпня пролунали потужні вибухи, підтвердив міський глава Ігор Терехов.
За його словами, Харків зазнав атаки ворожим дроном Shahed.
Зараз дивляться
Унаслідок атаки в Салтівському районі Харкова спалахнула пожежа на цивільному підприємстві, зазначив Терехов.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 262-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Доповнюється…
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.