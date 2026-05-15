Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1 150 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 15 травня 2026 року

особового складу – близько 1 346 390 (+1 150) осіб,

танків – 11 935 (+4) од.,

бойових броньованих машин – 24 569 (+12) од.,

артилерійських систем – 42 085 (+32) од.,

РСЗВ – 1 788 (+1) од.,

засобів ППО – 1 379 од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 352 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 388 (+7) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 291 458 (+1 780) од.,

крилатих ракет – 4 626 (+41) од.,

кораблів / катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 96 540 (+185) од.,

спеціальної техніки – 4 184 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 542-гу добу.

