Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1 150 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 15 травня 2026 року

  • особового складу – близько 1 346 390 (+1 150) осіб,
  • танків – 11 935 (+4) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 569 (+12) од.,
  • артилерійських систем – 42 085 (+32) од.,
  • РСЗВ – 1 788 (+1) од.,
  • засобів ППО – 1 379 од.,
  • літаків – 435 од.,
  • гелікоптерів – 352 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 388 (+7) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 291 458 (+1 780) од.,
  • крилатих ракет – 4 626 (+41) од.,
  • кораблів / катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 96 540 (+185) од.,
  • спеціальної техніки – 4 184 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 542-гу добу.

