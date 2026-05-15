Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 15 травня: ЗСУ знищили 1 150 окупантів, чотири танки та 32 артсистеми
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1 150 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 15 травня 2026 року
- особового складу – близько 1 346 390 (+1 150) осіб,
- танків – 11 935 (+4) од.,
- бойових броньованих машин – 24 569 (+12) од.,
- артилерійських систем – 42 085 (+32) од.,
- РСЗВ – 1 788 (+1) од.,
- засобів ППО – 1 379 од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 352 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 388 (+7) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 291 458 (+1 780) од.,
- крилатих ракет – 4 626 (+41) од.,
- кораблів / катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 96 540 (+185) од.,
- спеціальної техніки – 4 184 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 542-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
