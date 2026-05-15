У Києві зросла кількість жертв російського ракетно-дронового удару по житловому будинку у Дарницькому районі. Станом на ранок 15 травня відомо про 24 загиблих, серед них є троє дітей. Пошуково-рятувальну операцію завершено.

Про це повідомили у ДСНС України.

Оновлено о 08:27

Атака на Київ 14 травня: зросла кількість загиблих

За даними рятувальників, у Дарницькому районі російський удар зруйнував під’їзд девʼятиповерхового житлового будинку.

Станом на 15 травня кількість загиблих зросла до 24 людей, серед них — троє дітей.

Також у столиці постраждали 48 людей, зокрема двоє дітей.

Рятувальникам вдалося врятувати 30 мешканців.

У ДСНС повідомили, що кінологічні підрозділи вже обстежили 2 тис. 800 кв. м території.

Крім того, рятувальники вивезли понад 3 тис. 180 кубометрів уламків будівельних конструкцій.

Психологічну допомогу надали 398 людям.

#Київ: станом на 06:00 24 людини, серед них 3 дитини, загинули в Дарницькому районі через російський удар.

Психологічну допомогу отримали 398 людей.

Кінологи обстежили 2 тис. 800 кв. м території.

Вивезено 3 тис. 180 куб м. уламків будівельних конструкцій.

Роботи тривають! pic.twitter.com/2C78hhl6M2 — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) May 15, 2026

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, станом на ранок 15 квітня пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару у Дарницькому районі Києва завершена.

Вона тривала 28 годин.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки 14 травня.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 травня Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл Києва.

Під атакою опинилися Дарницький, Оболонський, Голосіївський, Дніпровський, Солом’янський та інші райони міста. Унаслідок ударів були пошкоджені житлові будинки, автомобілі, бізнес-центр, автозаправка та інша цивільна інфраструктура.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за попередніми даними, у девʼятиповерховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва влучила російська крилата ракета Х-101.

За словами глави держави, ракету виготовили у другому кварталі 2026 року, що свідчить про продовження постачання до РФ компонентів та обладнання в обхід міжнародних санкцій.

Фото : ДСНС

