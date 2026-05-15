Вибухи в Києві прогриміли зранку 15 травня, коли ворог атакував столицю ударними БпЛА.

Про це повідомили у КМВА та мер Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 15 травня: що відомо

У Києві вранці оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників.

Зараз дивляться

У КМВА закликали мешканців столиці терміново пройти до укриттів та залишатися там до завершення тривоги.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на Оболоні працюють сили ППО.

— На Оболоні працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! — написав він.

Інформація про можливі наслідки вибухів у Києві наразі уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня Росія здійснила масований ракетно-дроновий удар по Києву.

Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район, де російський удар зруйнував під’їзд девʼятиповерхового житлового будинку.

Станом на ранок 15 травня унаслідок атаки загинули 24 людини, серед них троє дітей. Ще 47 людей постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 542-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.