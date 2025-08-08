ГУР знищило новітню російську РЛС Єнісєй для С-500 у Криму

Українські розвідники знищили у Криму новітню російську радіолокаційну станцію 98Л6 Єнісєй, яка є штатним радаром для зенітно-ракетного комплексу С-500 Прометей.

Про це повідомляє OSINT-спільнота Кіберборошно.

Аналіз відео виявив помилку у попередній ідентифікації

На вчорашньому відео від ГУР увага експертів привернуло ураження об’єкта, який спочатку ідентифікували як РЛС 96Л6 С-400.

Проте детальний аналіз візуальних ознак показав, що це новітня РЛС 98Л6 Єнісєй – значно більш цінна та дорога ціль.

Державні випробування цієї станції Росія завершила у 2020-2021 роках, а на озброєння вона надійшла у 2021-2022 роках.

За даними російських джерел, в основі РЛС Єнісєй лежить багатоелементна перешкодозахищена активна фазована антенна решітка, що дозволяє супроводжувати гіперзвукові цілі на висотах до 120 кілометрів зі швидкістю до 4 800 м/с.

— Система фактически позволяет осуществлять перехват низкоорбитальных космических целей, – зазначають російські джерела про можливості РЛС Єнісєй.

За інформацією експертів, у Криму ця станція також використовується разом з С-400, тому вони намагаються з’ясувати координати ураження для розуміння, з яким саме зенітно-ракетним комплексом працювала станція.

Знищення РЛС Єнісєй стало частиною успішної операції Примар ГУР, під час якої також були уражені десантний катер проекту 02510 БК-16 та інші російські радіолокаційні станції на окупованому півострові.

