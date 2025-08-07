Вчинили теракт на замовлення РФ: СБУ затримала двох підлітків у Житомирі

У Житомирі затримано двох неповнолітніх, які організували теракт за вказівкою російських спецслужб. Спільна операція СБУ та Нацполіції дозволила затримати виконавців одразу після скоєння злочину ввечері 5 серпня.

Про це повідомляє СБУ.

Двоє підлітків вчинили теракт у Житомирі: що відомо

Як з’ясувало слідство, зловмисники – 17-річна студентка місцевого професійно-технічного навчального закладу та її ровесник – були завербовані представниками РФ через Telegram, де вони шукали підробіток.

Отримавши інструкції від російського куратора, підлітки власноруч виготовили саморобний вибуховий пристрій (СВП), використовуючи доступні матеріали.

Для маскування своєї діяльності агенти закуповували компоненти майбутньої вибухівки в різних торгових точках: у магазинах та на ринках.

Начинка пристрою складалася з металевих гайок для посилення ураження.

Для дистанційного приведення в дію використовувався мобільний телефон із можливістю віддаленого доступу, що дозволив спецслужбам РФ контролювати процес.

Після отримання координат цілі через месенджер, підозрювані заклали вибуховий пристрій у визначеному місці.

Вони також встановили приховану камеру, яка передавала відео в реальному часі росіянам. Після того, як на місце прибули визначені особи, окупанти активували СВП дистанційно.

Унаслідок вибуху одна людина загинула, ще одну було доставлено до лікарні з тяжкими пораненнями.

Слідчі СБУ висунули обом фігурантам підозру за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України – вчинення терористичного акту, що спричинив смерть людини.

До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію провели співробітники СБУ у Житомирській області разом із представниками Нацполіції за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, поліція Житомирської області повідомляла, що 5 серпня у Житомирі близько 20:00 поблизу вул. Сурина Гора стався вибух.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУНП в області, Житомирського районного управління поліції №1, криміналісти, вибухотехніки, медики та рятувальники, співробітники СБУ та прокуратури.

Унаслідок вибуху один чоловік загинув, ще один – отримав поранення та був госпіталізований.

