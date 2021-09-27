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Валентина Чорна |

Одяг із секонд-хендів: чому модно носити вживані речі

У цивілізованому світі дедалі частіше відмовляються забивати шафи новими речами, натомість радо доношують речі своїх друзів чи ходять на закупи до комісійних магазинів.

А все тому, що вживані речі зараз знову в моді. Світові модники, які вирішили дбати про екологію, навіть вигадали спеціальний термін sustainable fashion – стала мода.

У центрі Києві вже 16 років поспіль працює комісійний магазин Goodbye fashion.

Одним клієнтам він допомагає розвантажити гардероби, а іншим – купити брендові речі за помірні гроші.

– Це велика рідкість, щоб щось було дорожче $100 або €100. Це дійсно речі, які перевірені часом. Це вінтажні речі, – каже Наталя Ісупова, власниця магазину Goodbye fashion.

Сюди приходять творчі люди, які уже доросли до думки, що мас-маркет у шафі – то зайве.  І тих, хто так думає з кожним роком стає дедалі більше.

Наприклад ведуча програми Ранок у великому місті Юлія Зорій була шопологіком. Та нині у її гардеробі нових речей не так багато, а справжнім джерелом натхнення стали речі її бабусі й тітки.

– Я просто усвідомила, яка кількість цього одягу викидається, і як ми реально засмічуємо світ, – сказала Юлія  Зорій.

Для світу ці віяння не нові. Ще на початку нульових стало зрозуміло: вироблений одяг уже ніде дівати.

А виробництво тканин – це і аномальне використання води, і непомірні викиди вуглекислого газу в атмосферу.

Експерт Дар’я Марусик читає лекції на цю тему вже п’ять років. І лише зараз вона відчуває, що це подіяло.

– Українці, у першу чергу, не думають про екологічність одягу. Вони думають про те, як їм доїхати на роботу, яка у них зарплатня. Це вже інший рівень потреб людини. Але якщо говорити про тенденцію,  то, звичайно, вона змінюється, – сказала Дар’я Марусик.

Якщо у людей є упередження проти ношеного, на допомогу приходять гуру української моди. Дизайнери Тетяна Земкова та Олена Ворожбит вже багато років створюють те, що поза часом.

– У нас клієнти виходять спочатку супермодні, потім модні, потім – такі, як всі. А потім вже речі можна і віддати комусь, – сказала Олена Ворожбит.

А Тетяна Земкова не радить накупати дуже багато речей. Краще обирати якісний одяг, а потім його комбінувати і фантазувати.

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