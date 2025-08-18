Укр Рус
Вікторія Яснопольська, журналістка
2 хв.

У Києві 10-річна дівчинка померла після введення анестезії в дитячій лікарні

Головне
  • Дитина перебувала в лікарні з приводу перелому передпліччя.
  • Медики намагалися реанімувати дівчинку майже три години.
  • Прокуратура Оболонського району відкрила досудове розслідування.
смеррь дівчинки під час анестезії
Фото: Pexels

В одній з дитячих лікарень Оболонського району Києва під час введення анестезії померла 10-річна дівчинка.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомили в Київській міській прокуратурі.

Смерть дитини під час введення наркозу: що з’ясувала прокуратура

Дитина перебувала в лікувальному медичному закладі з приводу перелому передпліччя, який супроводжувався встановленням металевих фіксаторів.

Під час зняття гіпсової пов’язки дитині почали вводити анестезію.

За словами матері, на тлі введення препарату у дитини розвинулося різке збудження, посиніла шкіра і впав тиск.

Дівчинку намагалися реанімувати майже три години, проте врятувати її не вдалося.

Оболонським УП ГУНП в Києві розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки). Вже призначено судово-медичну експертизу.

Джерело: Київська міська прокуратура

