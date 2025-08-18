У Києві 10-річна дівчинка померла після введення анестезії в дитячій лікарні
- Дитина перебувала в лікарні з приводу перелому передпліччя.
- Медики намагалися реанімувати дівчинку майже три години.
- Прокуратура Оболонського району відкрила досудове розслідування.
В одній з дитячих лікарень Оболонського району Києва під час введення анестезії померла 10-річна дівчинка.
Про це на своєму Telegram-каналі повідомили в Київській міській прокуратурі.
Смерть дитини під час введення наркозу: що з’ясувала прокуратура
Дитина перебувала в лікувальному медичному закладі з приводу перелому передпліччя, який супроводжувався встановленням металевих фіксаторів.
Під час зняття гіпсової пов’язки дитині почали вводити анестезію.
За словами матері, на тлі введення препарату у дитини розвинулося різке збудження, посиніла шкіра і впав тиск.
Дівчинку намагалися реанімувати майже три години, проте врятувати її не вдалося.
Оболонським УП ГУНП в Києві розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки). Вже призначено судово-медичну експертизу.
Джерело: Київська міська прокуратура