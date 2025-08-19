Під час обшуку виявлено близько 17 млн грн: у Києві ліквідовано схему для ухилянтів

Головне У Києві СБУ та Нацполіція викрили схему ухилення від мобілізації з підробними медичними довідками.

Викрито адвокатів та лікарів: вилучено понад 17 млн грн у різній валюті.

Фігурантам оголошено підозру: їм загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Військова контррозвідка СБУ та Нацполіція ліквідували чергову схему ухилення від мобілізації, яка діяла в Києві. Затримано адвоката, який торгував фіктивними довідками для ухилянтів.

Схема ухилення від мобілізації: що відомо

Як повідомили в СБУ, до своєї незаконної діяльності адвокат залучив ще одного юриста і трьох лікарів із відомих медичних закладів столиці України.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено готівкою:

понад 7 млн грн;

понад $250 тис. і €16 тис.

У гривневому еквіваленті це становить понад 17 млн грн.

За даними слідства, щоб гарантувати військовозобов’язаним клієнтам відстрочку від призову або зняття з військового обліку, зловмисники підробляли для них медичні висновки про нібито наявні у чоловіків важкі діагнози.

Як встановило розслідування, учасники схеми діяли в чіткій координації один з одним і мали налагоджений алгоритм взаємодії: від пошуку клієнтів до продажу їм фальшивих документів.

– Також за гроші пропонували ухилянтам бронь через фіктивне працевлаштування в одну з держустанов столиці, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали організатора махінації, коли він отримував новий транш хабаря.

Наразі затриманому та двом його спільникам, юристу і лікарю-кардіологу, повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності.

Шахраям загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

