Під час обшуку виявлено близько 17 млн грн: у Києві ліквідовано схему для ухилянтів
- У Києві СБУ та Нацполіція викрили схему ухилення від мобілізації з підробними медичними довідками.
- Викрито адвокатів та лікарів: вилучено понад 17 млн грн у різній валюті.
- Фігурантам оголошено підозру: їм загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Військова контррозвідка СБУ та Нацполіція ліквідували чергову схему ухилення від мобілізації, яка діяла в Києві. Затримано адвоката, який торгував фіктивними довідками для ухилянтів.
Схема ухилення від мобілізації: що відомо
Як повідомили в СБУ, до своєї незаконної діяльності адвокат залучив ще одного юриста і трьох лікарів із відомих медичних закладів столиці України.
Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено готівкою:
- понад 7 млн грн;
- понад $250 тис. і €16 тис.
У гривневому еквіваленті це становить понад 17 млн грн.
За даними слідства, щоб гарантувати військовозобов’язаним клієнтам відстрочку від призову або зняття з військового обліку, зловмисники підробляли для них медичні висновки про нібито наявні у чоловіків важкі діагнози.
Як встановило розслідування, учасники схеми діяли в чіткій координації один з одним і мали налагоджений алгоритм взаємодії: від пошуку клієнтів до продажу їм фальшивих документів.
– Також за гроші пропонували ухилянтам бронь через фіктивне працевлаштування в одну з держустанов столиці, – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці затримали організатора махінації, коли він отримував новий транш хабаря.
Наразі затриманому та двом його спільникам, юристу і лікарю-кардіологу, повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.
Зловмисники перебувають під вартою.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності.
Шахраям загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.