Події ночі 20 серпня: вибухи в Охтирці та формування гарантій безпеки для України

Вночі 20 серпня Росія вкотре атакувала Україну ударними безпілотниками, зокрема Охтирку на Сумщині. У місті спалахнули численні пожежі, серед 12 поранених – є діти.

Тим часам триває формування пакету гарантій для України, і вже близько 10 країн нібито готові відправити свої війська після завершення бойових дій.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 20 серпня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи в Охтирці на Сумщині

У ніч проти 20 серпня ворожі безпілотники масовано атакували приватний сектор Охтирської громади, повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, на місцях влучань спалахнули пожежі.

У поліції уточнили, що внаслідок атаки поранення дістали 12 осіб, серед них двоє дітей.

Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних будинків, господарчу споруду та гараж.

Атака дронів на Ізмаїл

Цієї ночі Ізмаїльський район Одеської області також був під атакою Шахедів, повідомляє райадміністрація.

– Попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, на жаль, є влучання. Внаслідок атаки була пошкоджена припортова інфраструктура. Виникли пожежі, які ліквідуються силами підрозділів РУ ГУ ДСНС в Одеській області, – мовиться у повідомленні.

Є один постраждалий, якому надається вся необхідна допомога.

Близько 10 країн готові відправити в Україну війська в рамках гарантій безпеки

Цього тижня буде сформовано пакет гарантій безпеки для України, який передбачає введення європейських військ в рамках потенційної мирної угоди, повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми даними, близько 10 країн були б готові відправити свої війська в Україну для навчання бійців подалі від лінії фронту, коли бойові дії закінчаться.

Саме на цьому питанні, за словами співрозмовників, була зосереджена зустріч європейських чиновників у вівторок.

Рютте обговорив з Ердоганом гарантії безпеки для України

Генсекретар НАТО Марк Рютте ввечері 19 серпня зателефонував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану. Вони обговорили останні події, пов’язані з мирним процесом між Україною та Росією, повідомляє пресслужба турецького лідера.

– Президент Ердоган і генеральний секретар НАТО Рютте підкреслили ключову роль Туреччини в мирному процесі в Україні та забезпеченні безпеки Чорного моря, – мовиться у повідомленні.

Сторони домовилися про внесок Туреччини – однієї з найважливіших країн НАТО – у цей мирний процес та тісну співпрацю, а також обмінялися думками щодо надійних і стійких гарантій безпеки.

Саміт НАТО в 2026 році прийматиме Туреччина

Генсек НАТО Марк Рютте оголосив, що саміт відбудеться в турецькій столиці Анкарі 7-8 липня 2026 року в президентському комплексі в районі Бештепе.

Рютте подякувати Туреччині, наголосивши, що вона є сильним союзником НАТО вже понад 70 років, роблячи неоціненний внесок у спільну безпеку.

– На нашому наступному саміті лідери продовжать робити НАТО сильнішим, справедливішим і більш ефективним Альянсом, готовим реагувати на критичні виклики нашій безпеці, – сказав генсек.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 274-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

