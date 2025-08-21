Події ночі 21 серпня: комбінований удар по містах України та “бавовна” в РФ

У ніч проти 21 серпня РФ завдала масованого удару по Україні, використавши дрони, балістику та крилаті ракети.

Найбільше постраждало Мукачеве на Закарпатті, де після обстрілу одного з підприємств поранено щонайменше 12 людей.

Не спали сьогодні і в самій Росії – внаслідок атаки дронів нібито відключено енергоблок №6 Нововоронезької АЕС, спострегіються перебої з електропостачанням та затримується низка поїздів.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 21 серпня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи в Мукачеві

Вночі окупанти завдали удару по території одного з підприємств Мукачева Закарпатської області.

Тут сплахнула пожежа. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків ракетного удару.

Жителів міста просять щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Вибухи у Львові та області

Львів та область сьогодні опинилися під масованою комбінованою атакою з боку РФ ударними дронами та ракетами.

Перші три вибухи в обласному центрі пролунали близько п’ятої ранку.

Представники місцевої влади кажуть, що попередньо обійшлося без жертв, постраждалих чи руйнувань.

Атака дронів на Луцьк

А Луцьк цієї ночі атакували ударні безпілотники та ракети.

На щастя, обійшлося без загиблих та потерпілих та загиблих немає.

Щодо ймовірних влучань, наразі інформації немає.

Вибухи в Запоріжжі

Під час ракетного удару по Запоріжжю пошкоджено кілька об’єктів промислової інфраструктури.

Також вибуховою хвилею понівечило вісім багатоповерхівок та два приватні будинки – вікна, балкони та покрівля.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Вибухи в Києві та області

Масовану атаку відбивали цієї ночі і в Києві та на підступах до столиці.

Перші вибухи пролунали ще напередодні ввечері, протягом ночі сили ППО працювали по ворожих цілях.

Станом на зараз повітряну тривогу у Києві та області скасовано.

Дрони атакували Воронезьку область РФ

Російські ЗМІ повідомляють, що внаслідок атаки безпілотників енергоблок №6 Нововоронезької АЕС тимчасово відключено, а в адміністрації РЖД – про затримку 19 поїздів у Воронежській області.

Губернатор області Олександр Гусєв заявив про нібито знищення черговими силами ППО в одному з районів на півдні регіону п’яти БпЛА.

Водночас він підтвердив, що в результаті падіння дрона пошкоджено об’єкт енергетики, без електрики залишаються кілька сіл і затримуються кілька пасажирських поїздів.

За його словами, постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 275-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

