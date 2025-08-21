Події ночі 21 серпня: комбінований удар по містах України та “бавовна” в РФ
У ніч проти 21 серпня РФ завдала масованого удару по Україні, використавши дрони, балістику та крилаті ракети.
Найбільше постраждало Мукачеве на Закарпатті, де після обстрілу одного з підприємств поранено щонайменше 12 людей.
Не спали сьогодні і в самій Росії – внаслідок атаки дронів нібито відключено енергоблок №6 Нововоронезької АЕС, спострегіються перебої з електропостачанням та затримується низка поїздів.
Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 21 серпня – у добірці Фактів ICTV.
- Вибухи в Мукачеві
- Вибухи у Львові та області
- Атака дронів на Луцьк
- Вибухи в Запоріжжі
- Вибухи в Києві та області
- Дрони атакували Воронезьку область РФ
Вибухи в Мукачеві
Вночі окупанти завдали удару по території одного з підприємств Мукачева Закарпатської області.
Тут сплахнула пожежа. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків ракетного удару.
Жителів міста просять щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.
Вибухи у Львові та області
Львів та область сьогодні опинилися під масованою комбінованою атакою з боку РФ ударними дронами та ракетами.
Перші три вибухи в обласному центрі пролунали близько п’ятої ранку.
Представники місцевої влади кажуть, що попередньо обійшлося без жертв, постраждалих чи руйнувань.
Атака дронів на Луцьк
А Луцьк цієї ночі атакували ударні безпілотники та ракети.
На щастя, обійшлося без загиблих та потерпілих та загиблих немає.
Щодо ймовірних влучань, наразі інформації немає.
Вибухи в Запоріжжі
Під час ракетного удару по Запоріжжю пошкоджено кілька об’єктів промислової інфраструктури.
Також вибуховою хвилею понівечило вісім багатоповерхівок та два приватні будинки – вікна, балкони та покрівля.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Вибухи в Києві та області
Масовану атаку відбивали цієї ночі і в Києві та на підступах до столиці.
Перші вибухи пролунали ще напередодні ввечері, протягом ночі сили ППО працювали по ворожих цілях.
Станом на зараз повітряну тривогу у Києві та області скасовано.
Дрони атакували Воронезьку область РФ
Російські ЗМІ повідомляють, що внаслідок атаки безпілотників енергоблок №6 Нововоронезької АЕС тимчасово відключено, а в адміністрації РЖД – про затримку 19 поїздів у Воронежській області.
Губернатор області Олександр Гусєв заявив про нібито знищення черговими силами ППО в одному з районів на півдні регіону п’яти БпЛА.
Водночас він підтвердив, що в результаті падіння дрона пошкоджено об’єкт енергетики, без електрики залишаються кілька сіл і затримуються кілька пасажирських поїздів.
За його словами, постраждалих немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 275-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.