У Мукачеві загасили масштабну пожежу на підприємстві після ракетного удару 21 серпня

Пожежу на заводі Flex у Мукачеві, яка виникла внаслідок ракетного удару 21 серпня, станом на ранок суботи, 23 серпня, ліквідовано.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області.

Ліквідація наслідків удару РФ по заводу Flex в Мукачеві

Станом на 08:00, рятувальникам вдалося пожежу на площі 7 000 кв. м.

Наразі аварійно-рятувальні підрозділи ДСНС проводять завершальні роботи, розбирають завали та проливають конструкції для попередження повторних займань.

Для ліквідації пожежі залучено 13 пожежників та чотири одиниці спеціальної техніки.

Вночі 21 серпня під час масовної комбінованої атаки по Україні РФ завдала два ракетні удари по території американського заводу Flex у Мукачеві, що виготовляє кавомашини.

Дві доби рятувальники боролися з пожежею, яка виникла на підприємстві внаслідок атаки.

За останніми даними, поранено 23 людей. У постраждалих діагностували травми нижніх кінцівок і таза, травму та забій головного мозку, осколкові поранення голови.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 277-му добу.

Джерело : ДСНС

