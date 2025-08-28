Атака Вінниччини: біля Козятина пошкоджена залізниця, 30 населених пунктів без світла
Цієї ночі російські окупанти атакували Вінниччину – під удар потрапила критична інфраструктура.
Про це повідомила в.о. голови Вінницької ОВА Наталя Заболотна.
Атака на Вінниччину сьогодні, 28 серпня: що відомо
Так, повітряна тривога на Вінниччині пролунала о 00:21 28 серпня.
За словами Наталі Заболотної, внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тис. споживачів у 29 населених пунктах Вінниччини. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків.
– Усі відповідні служби працюють на місцях. Наразі проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Інформація про постраждалих на цей момент не надходила, – наголосила керівниця Вінницької ОВА.
Як повідомляє Суспільне.Вінниця, російської атаки зазнала залізнична інфраструктура поблизу міста Козятина.
Так, частина поїздів змінила маршрут, частина — прибуде із запізненням. Для деяких пасажирів організували автобусне сполучення.
Також вночі ворог дронами атакував Хмельниччину, повідомив керівник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
За його словами, в області активно працювала протиповітряна оборона, є збиття.
– Деталі повідомлю згодом. Наразі інформації про пошкодження, травмованих чи загиблих не надходило, – наголосив Сергій Тюрін.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 282-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.