Контррозвідка СБУ затримала завербованого ворогом 68-річного жителя прифронтового селища Приморське, який облаштовував у Запоріжжі схованки з вибухівкою для російських агентурно-бойових груп.

Агент ФСБ готував теракти в Запоріжжі: що відомо

Як встановило розслідування, зрадник проживав поблизу передової, що дозволяло окупантам переправляти саморобні вибухові пристрої (СВУ) власними безпілотниками просто в його двір.

Потім, згідно з інструкцією ФСБ, чоловік прибував до обласного центру, де робив схованки з вибухівкою і відправляв їхні координати своєму куратору.

Зараз дивляться

По дорозі на локацію агент також відстежував пункти базування Сил оборони і напрямки їхнього руху в бік південного фронту.

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини фігуранта і затримали його, коли він облаштовував нову схованку.

За даними слідства, до поля зору ФСБ зловмисник потрапив через свого знайомого з тимчасово окупованого Токмака, якому СБУ заочно повідомила про підозру в лютому 2024 року.

Згодом агент вийшов на постійний зв’язок зі своїм куратором – співробітником ФСБ.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено смартфон, за допомогою якого він спілкувався з російськими спецслужбами.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.