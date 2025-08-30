Уночі проти 30 серпня (із 19:00 29 серпня) російська армія атакувала Україну 537 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 8 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 37 крилатими ракетами.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну: як відпрацювала ППО

Російські загарбники запустили ударні безпілотники з Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Шаталового, Приморсько-Ахтарська, що на території Росії.

Балістичні ракети ворог запускав із Ростовської області та Краснодарського краю РФ. Районами пусків крилатих ракет були Саратовська область РФ, акваторія Чорного моря та ТОТ Запорізької області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/приглушено 548 повітряних цілей:

510 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59.

Зафіксовано влучання п’яти ракет та 24 ударних БпЛА на семи локаціях, падіння збитих (уламки) на 21 локації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 284-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

