Служба безпеки затримала двох агентів Головного розвідувального управління (ГРУ) РФ, які готували нову серію ракетно-дронових ударів по Києву та Одесі.

Готували нові удари по Києву та Одесі: що відомо

Як розповіли в СБУ, зрадники мали виявити і передати окупантам локації Сил оборони, а також з’ясувати наслідки ворожих ударів по цивільній інфраструктурі для коригування повторних ударів.

– Обидва агенти діяли окремо, але мали одного спільного куратора, особу якого вже встановили кіберфахівці СБУ, – йдеться в повідомленні.

Для збору розвідданих фігуранти виходили на місцевість, фотографували потенційні цілі і записували їх координати.

Зараз дивляться

Так, у Києві затримано 31-річного переселенця з тимчасово окупованого Мелітополя, який мав шпигувати в столиці України. А саме – виявити і передати окупантам локації ремонтних баз військової техніки Сил оборони.

Додатково зловмисник відстежував тимчасові інтервали найбільшого скупчення людей біля рекрутингових центрів Київської області, по яких ворог планував завдати удару з повітря.

В Одесі викрито колишню військову, яка після звільнення зі служби пішла на співпрацю з російською групою.

В обмін на гроші від окупантів жінка передавала їм координати базування підрозділів морської охорони, прикордонників і Нацгвардії на території портового міста.

Втім, як встановило розслідування, обіцяних грошей з РФ агент так і не отримала.

Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.