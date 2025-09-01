Готували ракетно-дронові удари по Києву та Одесі: СБУ затримала двох агентів ГРУ
- Які завдання ставила перед завербованими агентами контррозвідка ГРУ.
- Яке покарання загрожує зрадникам.
Служба безпеки затримала двох агентів Головного розвідувального управління (ГРУ) РФ, які готували нову серію ракетно-дронових ударів по Києву та Одесі.
Готували нові удари по Києву та Одесі: що відомо
Як розповіли в СБУ, зрадники мали виявити і передати окупантам локації Сил оборони, а також з’ясувати наслідки ворожих ударів по цивільній інфраструктурі для коригування повторних ударів.
– Обидва агенти діяли окремо, але мали одного спільного куратора, особу якого вже встановили кіберфахівці СБУ, – йдеться в повідомленні.
Для збору розвідданих фігуранти виходили на місцевість, фотографували потенційні цілі і записували їх координати.
Так, у Києві затримано 31-річного переселенця з тимчасово окупованого Мелітополя, який мав шпигувати в столиці України. А саме – виявити і передати окупантам локації ремонтних баз військової техніки Сил оборони.
Додатково зловмисник відстежував тимчасові інтервали найбільшого скупчення людей біля рекрутингових центрів Київської області, по яких ворог планував завдати удару з повітря.
В Одесі викрито колишню військову, яка після звільнення зі служби пішла на співпрацю з російською групою.
В обмін на гроші від окупантів жінка передавала їм координати базування підрозділів морської охорони, прикордонників і Нацгвардії на території портового міста.
Втім, як встановило розслідування, обіцяних грошей з РФ агент так і не отримала.
Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.