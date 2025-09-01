Готовили ракетно-дроновые удары по Киеву и Одессе: СБУ задержала двух агентов ГРУ
- Какие задания ставила перед завербованными агентами контрразведка ГРУ.
- Какое наказание грозит предателям.
Служба безопасности задержала двух агентов Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ, которые готовили новую серию ракетно-дроновых ударов по Киеву и Одессе.
Готовили новые удары по Киеву и Одессе: что известно
Как рассказали в СБУ, предатели должны были выявить и передать оккупантам локации Сил обороны, а также выяснить последствия вражеских прилетов по гражданской инфраструктуре для корректировки повторных ударов.
— Оба агента действовали по отдельности, но имели общего куратора, личность которого уже установили киберспециалисты СБУ, — говорится в сообщении.
Для сбора разведданных фигуранты выходили на местность, фотографировали потенциальные цели и записывали их координаты.
Так, в Киеве задержан 31-летний переселенец из временно оккупированного Мелитополя, который должен был шпионить в столице Украины. А именно — обнаружить и передать оккупантам локации ремонтных баз военной техники Сил обороны.
Дополнительно злоумышленник отслеживал временные интервалы наибольшего скопления людей возле рекрутинговых центров Киевской области, по которым враг планировал нанести удар с воздуха.
В Одессе разоблачена бывшая военная, которая после увольнения со службы пошла на сотрудничество с российской группой.
В обмен на деньги от оккупантов женщина передавала им координаты базирования подразделений морской охраны, пограничников и Нацгвардии на территории портового города.
Впрочем, как установило расследование, обещанных денег из РФ агент так и не получила.
Следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.