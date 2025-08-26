У Сполучених Штатах Америки вбили 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка рятувалася від повномасштабної війни за кордоном. Попередньо, її зарізав безхатько у штаті Північна Кароліна.

Смерть 23-річної українки Ірини Заруцької у США

Як повідомляє New York Post з посиланням на слова членів родини та влади, українку, яка нещодавно покинула свій зруйнований війною будинок у пошуках безпечного життя в США, вбив безхатько на залізничній станції в Північній Кароліні минулого тижня.

За інформацією поліцейського управління Шарлотт-Мекленбург, Ірина Заруцька дістала численні ножові поранення.

Її смерть офіційно зафіксували на станції легкорейкового транспорту East/West Boulevard в Саут-Енді близько 22:00 у п’ятницю, 22 серпня.

Як згодом стало відомо, дівчина нещодавно прибула до США у пошуках притулку від війни, сподіваючись на новий початок.

– На жаль, її життя обірвалося занадто рано… Це непоправна втрата для її родини, – йдеться в заяві.

За даними видання Charlotte Observer, поліція поки що не підтвердила, де саме та як стався напад з ножем – у потязі, на платформі або поблизу.

Підозрюваним оголошено 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого, якого в п’ятницю ввечері доставили до місцевої лікарні з травмами, що не становлять загрози для життя. Поліція повідомила, що він був заарештований і звинувачений у вбивстві.

Згідно з судовими протоколами, отриманими The Post, Брауна заарештовували багато разів з 2011 року за крадіжку, грабіж із застосуванням небезпечної зброї та поширення погроз.

За даними WSOC-TV, він безхатько, який відсидів п’ять років у в’язниці за пограбування із застосуванням смертоносної зброї. Інші попередні звинувачення проти нього врешті були зняті. Наразі розслідування вбивства українки триває.

