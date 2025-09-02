Потужні вибухи у Луцьку прогриміли у ніч на середу, 3 вересня, коли місто опинилося під атакою ударних безпілотників.

Вибухи у Луцьку 3 вересня – які наслідки

Інформацію про нічні вибухи у Луцьку підтвердив міський глава Ігор Поліщук.

Спочатку він заявив про рух ворожих безпілотників у напрямку Луцька, а потім – про роботу сил протиповітряної оборони (ППО) України.

Мер Луцька закликав місцевих жителів не стояти біля вікон та на вулиці, не спостерігати як мобільно-вогневі групи збивають ворожі дрони.

За його словами, гільзи від великокаліберних кулеметів можуть на великій швидкості потрапити у людину, забравши здоровʼя та життя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 288-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

