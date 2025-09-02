Вибухи у Луцьку: місто атакують безпілотники
Потужні вибухи у Луцьку прогриміли у ніч на середу, 3 вересня, коли місто опинилося під атакою ударних безпілотників.
Вибухи у Луцьку 3 вересня – які наслідки
Інформацію про нічні вибухи у Луцьку підтвердив міський глава Ігор Поліщук.
Спочатку він заявив про рух ворожих безпілотників у напрямку Луцька, а потім – про роботу сил протиповітряної оборони (ППО) України.
Мер Луцька закликав місцевих жителів не стояти біля вікон та на вулиці, не спостерігати як мобільно-вогневі групи збивають ворожі дрони.
За його словами, гільзи від великокаліберних кулеметів можуть на великій швидкості потрапити у людину, забравши здоровʼя та життя.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 288-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.