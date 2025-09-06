У Києві пролунали вибухи 6 вересня, у столиці працюють сили ППО.

Вибухи у Києві 6 вересня 2025 року: що відомо

У Києві близько сьомої вечора через загрозу ворожих БпЛА було оголошено повітряну тривогу. Згодом КМВА повідомила, що над ліквідацією загрози в небі над Києвом працюють сили ППО.

Як проінформував міський голова Віталій Кличко, сили ППО працювали на лівому березі.

Чи є постраждалі та руйнування наразі не відомо.

До речі, уночі проти 6 вересня (із 18:00 5 вересня) російська армія атакувала Україну 91 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 291-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

