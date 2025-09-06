Уночі проти 6 вересня (із 18:00 5 вересня) російська армія атакувала Україну 91 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака дронів атака на Україну: як відпрацювала ППО

Російські загарбники запустили ударні безпілотники з Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська, що на території Росії.

Зараз дивляться

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або заглушено 68 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на восьми локаціях, падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 291-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.