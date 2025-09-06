На фабриці Roshen у Києві сталася пожежа: що відомо
6 вересня у Києві сталася пожежа на кондитерській фабриці Roshen.
Про це повідомили у ДСНС, передає РБК-Україна.
Пожежа на фабриці Roshen: що відомо
За словами речника ДСНС Києва Павла Петрова, займання було незначним і його вдалося ліквідувати власними силами фабрики ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
– Наші рятувальники не залучалися, там все загасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежа була, але незначна і вони самі впоралися. Попередньо, минулося без постраждалих, – сказав Петров.
Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва у багатоповерхівці сталася пожежа. Вогонь спалахнув у 16-поверховому житловому будинку.
Унаслідок пожежі пошкоджені двері багатоповерхівки, закопчені стіни та стеля сміттєзбірника.
У ДСНС зазначили, що постраждалих немає. Правоохоронці з’ясовують причину пожежі. Для ліквідації полум’я залучили 15 рятувальників і чотири одиниці основної та спецтехніки.
