Вибухи в Путивльській громаді: у наметовому таборі загинула жінка, поранено дитину
Унаслідок вибухів у Путивльській громаді Сумської області 6 вересня загинула людина та поранено сімох осіб. Серед травмованих є діти.
Про це вранці 7 вересня повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Вибухи у Путивльській громаді 6 вересня: що відомо
Вибухи у Путивльській громаді прогриміли ввечері 6 вересня.
Тоді російська армія атакувала наметовий табір цивільних у передмісті громади.
За словами Григорова, мирний відпочинок людей ворог перетворив на трагедію.
Від осколкового поранення ще до приїзду медиків померла 51-річна жінка.
Серед поранених — восьмирічний хлопчик і його батьки.
Загалом унаслідок вибухів у Путивльській громаді травми дістали семеро людей.
Усіх постраждалих госпіталізували, їхній стан оцінюється як середньої важкості.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 292-гу добу.
Фото: Сумська ОВА