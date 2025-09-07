Унаслідок вибухів у Путивльській громаді Сумської області 6 вересня загинула людина та поранено сімох осіб. Серед травмованих є діти.

Про це вранці 7 вересня повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Вибухи у Путивльській громаді 6 вересня: що відомо

Вибухи у Путивльській громаді прогриміли ввечері 6 вересня.

Зараз дивляться

Тоді російська армія атакувала наметовий табір цивільних у передмісті громади.

За словами Григорова, мирний відпочинок людей ворог перетворив на трагедію.

Від осколкового поранення ще до приїзду медиків померла 51-річна жінка.

Серед поранених — восьмирічний хлопчик і його батьки.

Загалом унаслідок вибухів у Путивльській громаді травми дістали семеро людей.

Усіх постраждалих госпіталізували, їхній стан оцінюється як середньої важкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 292-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.