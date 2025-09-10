Вибухи у Волочиську: зруйновано швейну фабрику, пошкоджено АЗС, є травмовані
Вибухи у Волочиську Хмельницького району пролунали вранці 10 вересня під час масштабної комбінованої атаки РФ на Україну.
Оновлено о 10:33.
Наслідки вибухів у Волочиську сьогодні, 10 вересня
За інформацією керівника ОВА Сергія Тюріна, у Хмельницькому районі внаслідок ранкової ворожої атаки зруйновано швейну фабрику, пошкоджено автозаправну станцію і транспорт.
Також вибито вікна в навколишніх будинках. Обсяги нанесеної шкоди встановлюються.
Наразі відомо про трьох травмованих, яким надається медична допомога.
Згодом стало відомо, що йдеться саме про Волочиськ Хмельницького району.
– Вночі наша громада пережила складні події. Зафіксовано влучання у складські приміщення виробничих потужностей. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. На жаль, маємо трьох поранених жителів міста, – мовиться у повідомленні міськради.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 295-ту добу.
