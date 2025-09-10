Взрывы в Волочиске: разрушена швейная фабрика, повреждена АЗС, есть травмированные
Взрывы в Волочиске Хмельницкого района прогремели утром 10 сентября во время масштабной комбинированной атаки РФ на Украину.
Обновлено в 10:33.
Последствия взрывов в Волочиске сегодня, 10 сентября
По информации главы ОВА Сергея Тюрина, в Хмельницком районе в результате утренней вражеской атаки разрушена швейная фабрика, повреждены автозаправочная станция и транспорт.
Также выбиты окна в окружающих домах. Объемы нанесенного ущерба устанавливаются.
На данный момент известно о трех травмированных, которым оказывается медицинская помощь.
Впоследствии стало известно, что речь идет именно о Волочиске Хмельницкого района.
— Ночью наша община пережила сложные события. Зафиксировано попадание в складские помещения производственных мощностей. Сейчас соответствующие службы работают над ликвидацией последствий. К сожалению, у нас есть три раненых жителя города, — говорится в сообщении горсовета.
