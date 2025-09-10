Взрывы в Волочиске Хмельницкого района прогремели утром 10 сентября во время масштабной комбинированной атаки РФ на Украину.

Обновлено в 10:33.

Последствия взрывов в Волочиске сегодня, 10 сентября

По информации главы ОВА Сергея Тюрина, в Хмельницком районе в результате утренней вражеской атаки разрушена швейная фабрика, повреждены автозаправочная станция и транспорт.

Также выбиты окна в окружающих домах. Объемы нанесенного ущерба устанавливаются.

На данный момент известно о трех травмированных, которым оказывается медицинская помощь.

Впоследствии стало известно, что речь идет именно о Волочиске Хмельницкого района.

— Ночью наша община пережила сложные события. Зафиксировано попадание в складские помещения производственных мощностей. Сейчас соответствующие службы работают над ликвидацией последствий. К сожалению, у нас есть три раненых жителя города, — говорится в сообщении горсовета.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 295-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

