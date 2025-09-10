Вночі 10 вересня Росія вкотре атакувала Україну ударними дронами, а під ранок запустила крилаті ракети. Вибухи лунали у багатьох містах.

У Польщі сьогодні також збивали російські БпЛА, які залетіли в повітряний простір, НАТО піднімало винищувачі, закривали кілька аеропортів.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 10 вересня – у добірці Фактів ICTV.

Польща застосувала зброю проти російських дронів

Під час масштабної комбінованої атака на Україну вночі 10 вересня кілька російських дронів залетелі на територію Польщі.

Влада країни офійно заявила про застосування зброї для збиття повітряних цілей.

Через порушення повітяного простору країни ворожими об’єктами у небо піднімали винищувачі НАТО.

Також у Польщі закривали кілька аеропортів.

Вибухи у Вінниці

Вранці 10 вересня два гучних вибухи пролунали у Вінниці – російські ракети влучили у цивільні промислові об’єкти.

Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.

Представники місцевої влада пообіцяли згодом надати більше подробиць про наслідки ракетного удару по місту.

Наслідки нічної атаки на Хмельниччині

У Хмельницькому районі внаслідок ранкової атаки травмовано трьох людей.

Також зруйновано швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт, вибито вікна в навколишніх будинках.

За словами начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, обсяги нанесеної шкоди встановлюються, на місці працюють всі відповідні служби.

Вибухи на Черкащині

Під час масованої комбінованої атаки на Україну у небі над Черкащиною знешкоджено дві російські ракети і десяток БпЛА.

Начальник ОВА Ігор Табурець сказав, що травмованих немає, однак є наслідки для інфраструктури.

Зокрема, у Золотоніському районі вибуховою хвилею частково зруйновано хлів, загинули дві корови. Також пошкоджено вікна й дахи в п’яти будинках і автомобіль.

У Звенигородському – повибивало вікна в п’яти будівлях (житлові та господарські), зачепило лінію електропередач.

Атака дронів на Луцьк

Ворожі БпЛА протягом ночі атакували Луцьк.

На щастя, обійшлося без серйозних руйнувань інфраструктури, загиблих та потерпілих.

Є лише повідомлення від громадян про виявлені уламки Шахедів в окремих локаціях громади.

На місці працюють відповідні служби.

Атака на Львів

Сьогодні вночі РФ атакувала Львів безпілотниками та ракетами, жертв чи постраждалих нема.

Керівник Львівської ОВА Максим Козицький запевнив, що станом на ранок системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.

– Це була дуже складна ніч. Дякую за роботу нашим воїнам ППО! – додав він.

Вибухи в Києві та області

Атака на Київ почалася ще напередодні ввечері. Протягом ночі та ранку сили ППО кілька разів збивали ворожі безпілотники.

Гучно було і в Київській області, через яку дрони летіли на столицю.

Наразі не має інформації про ймовірні наслідки.

Вибухи в Житомирі

У Житомирі під повітряної тривоги через загрозу російських ракет вранці 10 вересня також лунали вибухи.

В обласній військовій адміністрації ситуацію поки не коментували.

Проте у Повітряних силах ЗСУ попереджали пр рух крилатих ракет черех Житомир.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 295-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

