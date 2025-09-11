Під час нічної атаки Україну російські війська обстріляли 66 безпілотниками.

Про це вранці 11 вересня повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Нічна атака на Україну: що відомо

Під час нічної атаки на Україну, що розпочалася близько 21:00 10 вересня, армія РФ застосувала ударні дрони різних типів.

Загалом було зафіксовано запуск 66 безпілотників, зокрема:

ударних БпЛА Shahed (понад 50);

дронів типу Гербера;

безпілотників-імітаторів інших типів.

Запуски здійснювалися з напрямків Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, сили ППО збили або подавили 62 ворожі безпілотники типу Shahed, Гербера та інших моделей.

Бойова робота тривала на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання чотирьох ударних дронів у трьох різних локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 296-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

