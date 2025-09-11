РФ атаковала Украину 66 дронами: сколько удалось уничтожить
Во время ночной атаки Украину российские войска обстреляли 66 беспилотниками.
Об этом утром 11 сентября сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Ночная атака на Украину: что известно
Во время ночной атаки на Украину, начавшейся около 21:00 10 сентября, армия РФ применила ударные дроны различных типов.
Всего было зафиксировано запуск 66 беспилотников, в частности:
- ударных БпЛА Shahed (более 50);
- дронов типа Гербера;
- беспилотников-имитаторов других типов.
Запуски осуществлялись из направлений Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск (РФ).
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным по состоянию на 09:00, силы ПВО сбили или подавили 62 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и других моделей.
Боевая работа продолжалась на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание четырех ударных дронов в трех разных локациях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 296-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.