Во время ночной атаки Украину российские войска обстреляли 66 беспилотниками.

Об этом утром 11 сентября сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Ночная атака на Украину: что известно

Во время ночной атаки на Украину, начавшейся около 21:00 10 сентября, армия РФ применила ударные дроны различных типов.

Всего было зафиксировано запуск 66 беспилотников, в частности:

ударных БпЛА Shahed (более 50);

дронов типа Гербера;

беспилотников-имитаторов других типов.

Запуски осуществлялись из направлений Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск (РФ).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, силы ПВО сбили или подавили 62 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и других моделей.

Боевая работа продолжалась на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание четырех ударных дронов в трех разных локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 296-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

