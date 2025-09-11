Вибухи в Сумах

Вибух у Сумах прогримів, коли ворожий безпілотник влучив у будівлю навчального закладу, розташованого в Зарічному районі.

Від удару пошкоджено шкільний транспорт, а також вибуховою хвилею вибито вікна у трьох прилеглих багатоповерхівках.

На місці інциденту виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

За попередніми даними, постраждалих серед населення немає.

Напад на соратника Трампа у США

У штаті Юта під час публічного заходу смертельно поранили відомого консервативного діяча та керівника організації Turning Point USA Чарлі Кірка.

Як повідомляє The Guardian, під час виступу на подвір’ї Університету долини Юти пролунали постріли, в результаті яких Кірк отримав важке поранення.

Він перебував там у межах туру The American Comeback Tour.

Місцева поліція підтвердила факт стрілянини на території університету.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Кірк був його соратником і колегою, та підтвердив, що той помер від отриманих поранень.

Нові системи ППО для України

Україна отримала підтвердження посилення протиповітряної оборони за підсумками зустрічі Контактної групи у форматі Рамштайн.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 10 вересня.

За його словами, союзники погодилися продовжити фінансування програми PURL, яка дозволяє закупляти американське озброєння.

Крім того, ведуться переговори щодо додаткових інвестицій у розвиток вітчизняного оборонного виробництва, зокрема створення далекобійних дронів.

Також планується модернізація та дооснащення українських бригад сучасним військовим обладнанням, що має підвищити ефективність протидії російській агресії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 296-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.