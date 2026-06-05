Росія застосовує проти України переважно нещодавно виготовлені дрони та ракети, а більшість озброєння майже одразу після виробництва відправляє на фронт.

Про це повідомив радник міністра оборони України та експерт у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов (позивний Сергій Флеш).

Чому РФ атакує Україну свіжими дронами та ракетами

Сергій Флеш привів приклад від 5 червня, коли, за його інформацією, РФ здійснила атаку на Харків Шахедом, виготовленим буквально кілька днів тому.

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Він пояснив, що за датою виробництва можна приблизно оцінити запаси зброї у противника.

– Шахеди зазвичай прилітають із датою випуску 5-15 днів тому. Тобто Росія атакує нас буквально ” просто з заводу”. А от балістичні ракети Іскандер 9М723 прилітають до нас 2025 року випуску. Тобто Росія постійно має запас Іскандерів щонайменше 180-250 ракет. Це погано, – наголосив експерт.

Він також звернув увагу на те, що Циркони прилітають 2026 року випуску, а ракети Х101 найчастіше датовані кількома місяцями до запуску (2026), так само, як і С400 (РМ48У).

Водночас Х-59, за його словами, датовані третім кварталом 2025 року.

– Загалом можна сказати, що виробництво БпЛА та ракет у РФ не дозволяє формувати великі запаси і майже все йде на фронт, – підсумував Флеш.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що російська армія планує довести частку реактивних ударних дронів до 50%. У відповідь Україна нарощує систему малої ППО, збільшує кількість екіпажів дронів-перехоплювачів і розширює багаторівневу систему захисту неба.

Тим часом у ГУР підрахували, що РФ може щомісяця запускати до 100 балістичних ракет, не зменшуючи запасів.

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