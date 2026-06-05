Нічна атака на Україну 5 червня: РФ застосувала дві ракети та 216 дронів
Уночі проти 5 червня російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами та ударними і імітаційними безпілотниками різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 5 червня: що відомо
За даними Повітряних сил, нічна атака на Україну почалася з 18:00 4 червня.
Росія застосувала дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із території тимчасово окупованої частини Запорізької області, а також 216 ударних БпЛА типу Shahed, зокрема реактивних, дронів Гербера, Італмас, баражувальних боєприпасів Бандероль та безпілотників-імітаторів типу Пародія.
Пуски здійснювалися з районів Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.
До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.
За попередніми даними, станом на 07:30 5 червня українська протиповітряна оборона збила або приглушила 198 ворожих безпілотників.
Водночас зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще у 12 місцях.
Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.
Одним із міст, яке постраждало під час нічної атаки на Україну, став Конотоп на Сумщині.
За даними міського голови Артема Семеніхіна, близько 21:41 російський дрон влучив у районі мікрорайону Загребелля. Унаслідок удару загорівся приватний житловий будинок.
Спочатку повідомлялося про одного постраждалого — власника будинку. Згодом кількість постраждалих зросла до п’яти людей.
Серед них — троє дітей 2012, 2017 та 2023 років народження.
Станом на ранок 5 червня ворожа атака триває — у повітряному просторі країні фіксують російські дрони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 563-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.