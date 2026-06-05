Уночі проти 5 червня російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами та ударними і імітаційними безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 5 червня: що відомо

За даними Повітряних сил, нічна атака на Україну почалася з 18:00 4 червня.

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Росія застосувала дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із території тимчасово окупованої частини Запорізької області, а також 216 ударних БпЛА типу Shahed, зокрема реактивних, дронів Гербера, Італмас, баражувальних боєприпасів Бандероль та безпілотників-імітаторів типу Пародія.

Пуски здійснювалися з районів Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 07:30 5 червня українська протиповітряна оборона збила або приглушила 198 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще у 12 місцях.

Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.

Одним із міст, яке постраждало під час нічної атаки на Україну, став Конотоп на Сумщині.

За даними міського голови Артема Семеніхіна, близько 21:41 російський дрон влучив у районі мікрорайону Загребелля. Унаслідок удару загорівся приватний житловий будинок.

Спочатку повідомлялося про одного постраждалого — власника будинку. Згодом кількість постраждалих зросла до п’яти людей.

Серед них — троє дітей 2012, 2017 та 2023 років народження.

Станом на ранок 5 червня ворожа атака триває — у повітряному просторі країні фіксують російські дрони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 563-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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