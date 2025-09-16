Серія вибухів у Смілі Черкаської області сьогодні вночі стала наслідком дронової атаки РФ.

Вибухи у Смілі сьогодні, 17 вересня: що відомо

Вибухи у Смілі сьогодні, 17 вересня, почали лунати близько першої ночі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворожі безпілотники спершу тримали курс на Чигирин та Кам’янку.

Потім моніторингові спільноти почали повідомляти про наближення дронів до Сміли.

За даними місцевих жителів, пролунало щонайменше шість гучних вибухів у Смілі.

У Черкаській обласній військовій адміністрації вибухи у Смілі сьогодні вночі поки не коментували.

Повітряна тривога в регіоні оголошена з 00:02 17 вересня.

Зауважимо, що впродовж минулої ночі сили протиповітряної оборони знешкодили на території регіону 10 безпілотників.

На щастя, минулося без постраждалих та руйнувань після падіння уламків БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 302-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

