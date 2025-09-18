$16,5 тис. за відстрочку і виїзд за кордон: на схемі викрито підполковника Міноборони
У Львівській області викрито підполковника юстиції Міністерства оборони на корупційній схемі з відстрочкою від мобілізації та виїздом за кордон.
Викриття начальника відділу Міноборони на корупції
Як повідомляє Офіс генерального прокурора, начальника одного із відділів департаменту Міністерства оборони України отримав від посередника $12 тис. доларів США за незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон.
Зазначається, що підполковник юстиції Міноборони мав надати йому необхідні засоби та усунути можливі перешкоди.
Водночас він зняв “клієнта” за додаткові понад $4,5 тис. з розшуку ТЦК і СП, оформивши фіктивну відстрочку від мобілізації у зв’язку із доглядом за близькою родичкою із інвалідністю.
Як стверджують в Офісі генерального прокурора, Це мало створити підстави для його нібито легального виїзду до Європейського Союзу.
Після отримання другої виплати чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі встановлюються інші можливі співучасники злочину.
Військовослужбовцю готують оголосити про підозру в організації незаконного переправлення осіб через держкордон України (ч. 3 ст. 332 КК України), клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від виконання службових обов’язків.
За цією статтею передбачено тюремне ув’язнення на термін від семи до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.