Російська армія обстріляла Костянтинівку Донецької області зранку 21 вересня зі ствольної артилерії та атакувала FPV-дроном.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Обстріл Костянтинівки 21 вересня: що відомо

За його словами, унаслідок обстрілу Костянтинівки 21 вересня загинула одна людина.

Крім цього, відомо про одного постраждалого, в автівку якого влучив безпілотник.

Під час артилерійського обстрілу постраждали ще двоє жителів міста.

Вони самостійно звернулися по медичну допомогу до лікарні в місті Дружківка.

Окрім людських жертв, унаслідок обстрілу Костянтинівки зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

Наразі поліція фіксує наслідки ворожого обстрілу. На місці працюють всі необхідні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 306-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сергій Горбунов

