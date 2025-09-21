Обстріл Костянтинівки: один загиблий, троє поранених
Російська армія обстріляла Костянтинівку Донецької області зранку 21 вересня зі ствольної артилерії та атакувала FPV-дроном.
Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
Обстріл Костянтинівки 21 вересня: що відомо
За його словами, унаслідок обстрілу Костянтинівки 21 вересня загинула одна людина.
Крім цього, відомо про одного постраждалого, в автівку якого влучив безпілотник.
Під час артилерійського обстрілу постраждали ще двоє жителів міста.
Вони самостійно звернулися по медичну допомогу до лікарні в місті Дружківка.
Окрім людських жертв, унаслідок обстрілу Костянтинівки зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.
Наразі поліція фіксує наслідки ворожого обстрілу. На місці працюють всі необхідні служби.
Фото: Сергій Горбунов