Потужні вибухи у Києві прогриміли ввечері у понеділок, 29 вересня, коли було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу застосування дронів.

Вибухи у Києві 29 вересня – які наслідки

Інформацію про те, що у Києві прогриміли вибухи 29 вересня, підтвердив міський глава столиці Віталій Кличко.

За його словами, у Києві працювали сили протиповітряної оборони (ППО), а ворожі БпЛА фіксувалися поблизу центру міста.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що повітряна тривога в столиці оголошувалася через загрозу застосування ворожих дронів.

Тоді сили ППО намагалися ліквідувати загрозу в небі над Києвом, тому місцеві жителі та гості столиці могли чути вибухи.

День тому, 28 вересня, Росія завдала масованого удару по Києву дронами та крилатими ракетами, внаслідок чого були руйнування та пошкодження у кількох районах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 314-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

