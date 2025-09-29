Потужні вибухи у Києві прогриміли ввечері у понеділок, 29 вересня, коли було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу застосування дронів.

Вибухи у Києві 29 вересня – які наслідки

Інформацію про те, що у Києві прогриміли вибухи 29 вересня, підтвердив міський глава столиці Віталій Кличко.

За його словами, у Києві працювали сили протиповітряної оборони (ППО), а ворожі БпЛА фіксувалися поблизу центру міста.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що повітряна тривога в столиці оголошувалася через загрозу застосування ворожих дронів.

Тоді сили ППО намагалися ліквідувати загрозу в небі над Києвом, тому місцеві жителі та гості столиці могли чути вибухи.

Київ на карті

Київ на карті. Фото: Google Maps

День тому, 28 вересня, Росія завдала масованого удару по Києву дронами та крилатими ракетами, внаслідок чого були руйнування та пошкодження у кількох районах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 314-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніВибухКиїв
